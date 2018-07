Die letzten Jahre verbrachte die Aktie von Infineon den Großteil ihrer Zeit in einem fallenden Abwärtstrend und setzte von 51,37 Euro auf ein Verlaufstief von gerade einmal 5,99 Euro zurück. Ab November 2016 drehte sich das Chartbild jedoch wieder und erlaubte es den Papieren in den zurückliegenden Monaten einen festen Aufwärtstrend zu etablieren und auf Wochenbasis sogar wieder über den EMA 50 anzusteigen. Ein Ausbruch über die 200-Wochen-Durchschnittslinie blieb leider erfolglos.

Neutrale Handelsspanne

Seither bestimmt eine grobe Handelsspanne zwischen 8,80 Euro auf der Unterseite und etwa 9,70 Euro auf der Oberseite das Kursgeschehen. Das langfristig sehr viel interessantere ist jedoch ab September 2015 zu suchen, innerhalb dieser Zeit baut das Wertpapier nämlich an einer inversen SKS-Formation und befindet möglicherweise wieder in Richtung einer mittelfristigen Aufwärtsphase zu ihrer dazugehörigen Nackenlinie. Ein Ausbruch darüber könnte in den nächsten Jahren deutliches Aufwärtspotenzial freisetzen, bedarf jedoch einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...