Von Tesla gibt es indes gute Nachrichten: Der Elektroautobauer hat sein Produktionsziel für den Hoffnungsträger Model 3 erreicht und erstmals 5.000 Autos innerhalb einer Woche produziert. "Ich denke, wir sind jetzt ein echtes Autounternehmen geworden", schrieb Musk in einer E-Mail an Beschäftigte, die Reuters vorliegt. Die Tesla-Aktie kann mit der Erfolgsmeldung am Vormittag rund fünf Prozent ansteigen. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...