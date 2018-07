FRANKFURT (Dow Jones)--Die Anleihen sind am Dienstag einen Tick leichter in den Handel gestartet. Der gefundene Kompromiss über eine gemeinsame Migrationspolitik der Unionsparteien sorgt für eine leichte Entspannung auf der Zinsseite. Die zehnjährige Bundesanleihe liefert mit 0,32 Prozent weiterhin nur eine sehr geringe Rendite. Die Spreads gegenüber den italienischen Anleihen hatten sich am Vortag erneut ausgeweitet.

Die kommenden Tage dürften nach Einschätzung der Anleihestrategen der DZ Bank weiter von politischen Risiken dominiert werden. Ein klein wenig Ruhe könnten vielleicht die Feierlichkeiten zum "Independence Day" in den USA bringen, der traditionell am 4. Juli gefeiert wird. Die US-Börsen werden vor diesem Hintergrund am Dienstag früher schließen.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert aktuell sieben Ticks auf 162,39 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,43 Prozent und das Tagestief bei 162,36 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11449 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert drei Ticks auf 132,16 Prozent.

