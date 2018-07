Wie geht es nun mit Apple weiter - Steht die Aktie vor einer möglichen Kursexplosion?

Symbol:WKN:ISIN:Apple Inc. ist ein führendes Unternehmen aus dem Telekommunikationsbereich und hat sich auf die End-to-End-Elektronikprodukte spezialisiert. Das Unternehmen bietet ebenso Software und digitale Inhalte zusätzlich zum Elektronikangebot.Die Aktie befindet sich sowohl im langfristigen Trend in einer Aufwärtsbewegung und im miettelfristigen Trend auf einer neutralen Ebene. Durch die Schwäche der Märkte beobachten wir seit dem 07. Juni eine Korrektur bis zu den EMAs 20 und 50. Auf Grund der markanten Zone und der Korrektur ist die Aktie ein interessanter Kandidat für die Long-Richtung. Voraussetzung wäre jedoch, dass der Nasdaq Index wieder Fahrt in Richtung Norden aufnimmt.Chart vom 02.07.2018186,02 EUREin mögliches Setup könnte sich ergeben, wenn die Abwärtskonsolidierung beendet wird und wir eine Kerze mit eime Schlusskurs über der 187,50 US-Dollar Marke bzw. über den EMAs20 und 50 sehen. Die nächste Widerstandszone befindet sich im Bereich bei 194,31 US-Dollar und somit wäre Platz für einen Trade mit einem guten Chancen-Risiko-Verhältnis vorhanden. In der Nähe der Widerstandszone könnten Teilgewinne realisiert werden und die restliche Teilposition könnte ggf. erst nach dem nächsten Allzeithoch geschlossen werden. Derzeit performt der Nasdaq-Technologieindex am besten unter den Indizes, daher wäre eine starke Aktie wie Apple als Long-Kandidat nicht uninteressant.Die Quartalszahlen des Unternehmens werden voraussichtlich Ende Juli bekanntgegeben und dies kann zu einem Gap in beiden Richtung führen und somit zu einem erhöhten Risiko.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at