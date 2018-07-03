XS1213831362: Wiederaufnahme/Resumption
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
STADA ARZNEIMITT.IS 15/22 XS1213831362
AB/FROM ONWARDS 03.07.2018 08:53 CET
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STADA ARZNEIMITT.IS 15/22 XS1213831362
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