FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Dienstag im frühen Handel nach oben. An der Börse sorgt das vermeintliche Ende des politischen Streits in Berlin nach Einschätzung der Helaba zunächst für Entspannung. Neben der Politik hierzulande spiele der schwelende Handelsstreit zwischen den USA, der EU und China eine zentrale Rolle. Der September-Kontrakt auf den DAX hatte jüngst einen gute Unterstützung im Bereich zwischen 121.150 bis 12.200 Punkten gefunden und könnte von hier aus eine kleine technische Erholung starten.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt aktuell um 45,5 auf 12.324 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.329,5 und das Tagestief bei 12.286 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.919 Kontrakte.

July 03, 2018 02:42 ET (06:42 GMT)

