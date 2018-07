Die Einigung im Asylstreit hat am Dienstag die Anleger am deutschen Aktienmarkt aufatmen lassen. "Das befürchtete Auseinanderbrechen der Union aus CDU und CSU wurde damit abgewendet", kommentierte Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Derweil warnte Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axitrader vor zu viel Euphorie. Er verwies auf Konjunktursorgen in Asien sowie die sich abzeichnende, schrittweise Eskalation des Handelskonfliktes zwischen den USA und China.

In den ersten Handelsminuten legte der Leitindex Dax um 0,75 Prozent auf 12 330,33 Punkte zu. Am Vortag hatte er seine anfangs deutlichen Verluste bis zum Handelsende eingedämmt. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Dienstagmorgen um 0,63 Prozent auf 25 822,81 Punkte hoch und der Technologiewerte-Index TecDax gewann sogar 1,19 Prozent auf 2699,32 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,60 Prozent auf 3392,31 Punkte vor.

Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU), haben ihren erbitterten Asylstreit beigelegt und ein Auseinanderbrechen der Union vorerst abgewendet. Die Schwesterparteien wollen nun Transitzentren für bereits in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge an der deutsch-österreichischen Grenze einrichten. Aus diesen Zentren sollen Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden./gl/jha/

