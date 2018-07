Liebe Leser! Die Wiener Börse hat die ATX-Beobachtungsliste 06/2018 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 07/2017 bis 06/2018 der prime market-Werte. Sie hat 10/12 Bedeutung für die nächste Überprüfung im September. Und so sieht es aus: Mit der Herausnahme der Buwog gibt es ein neues Bild, es ist alles nicht mehr so eng. Bereits in der Vorwoche wurde ja Porr in den ATX genommen. Derzeit sieht es ganz so aus als würde es zu einem Duell zwischen eben Porr und dazu Do&Co kommen. Das ist quasi Head to Head nach den jüngsten Entwicklungen und es wird da der gesamte August (VWAP) in puncto Marktkapitalisierung zählen. Wenn man mal eine grosse schnelle Überraschung bei CA Immo, Immofinanz und S Immo ausklammert...

