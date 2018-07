Symbol: $AAPL WKN: 865985 ISIN: US0378331005 Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Apple Inc. ist ein führendes Unternehmen aus dem Telekommunikationsbereich und hat sich auf die End-to-End-Elektronikprodukte spezialisiert. Das Unternehmen bietet ebenso Software und digitale Inhalte zusätzlich zum Elektronikangebot. Die Aktie befindet sich sowohl im großen Trend als auch in den letzten 6 Monate in einem Aufwärtstrend. Durch die Schwäche der Märkte beobachten wir seit dem 07. Juni eine Korrektur bis zu den EMAs 20 und 50. Auf Grund der markanten Zone und der Korrektur ist die Aktie ein interessanter Kandidat für die Long-Richtung. Voraussetzung wäre jedoch, dass der Nasdaq Index wieder Fahrt in Richtung Norden aufnimmt. Chart vom...

