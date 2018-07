Pünktlich zum neuen Quartal ist die dritte Ausgabe des Crypto-Research-Reports verfügbar. Sie befasst sich mit dem Trade-off zwischen Dezentralisierung und Effizienz, wenn es um Konsens-Mechanismen geht und beschreibt, welche Implikationen dies für Investoren mit sich bringt. Ein kurzer Blick auf den Inhalt, der zeigt warum sich das Herunterladen des Reports lohnen könnte. In Case you were sleeping Die großen Investmentbanken eröffnen das Geschäft mit Kryptowährungen. Ganz vorne mit dabei: Goldman Sachs. Anfang Mai wurde kommuniziert, dass die amerikanische Investmentbank mit einem neuen Trading-Desk in den Bitcoin-Handel einsteigen wird. Auch die Börsen bereiten sich auf den Handel mit den Kryptowährungen vor. Zeitgleich...

Den vollständigen Artikel lesen ...