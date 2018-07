Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel geht nicht davon aus, dass der Streit innerhalb der Union mit dem Asylkompromiss beigelegt ist. "Es ist eben sehr wahrscheinlich, dass dieser Konflikt innerhalb von CDU/CSU nur bis nach der bayerischen Landtagswahl vertagt ist", sagte er am Dienstag vor einer Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin. Die Wahl steht im Oktober an.

Das Verhalten von CSU-Chef Horst Seehofer, der einen Rücktritt angedroht hatte, nannte Gabriel einen "unglaublichen Vorgang". "Das ist schon ein Staatsverständnis, das ich nicht teile."

Der Kompromiss zwischen CDU und CSU sieht an der Grenze zu Österreich Transitzentren zur Aufnahme solcher Flüchtlinge vor, für deren Verfahren ein anderes EU-Land zuständig ist. Inhaltlich positionierte sich Gabriel dazu nicht klar. Die SPD hatte solche Zentren für alle Flüchtlinge 2015 schon einmal abgelehnt. Dazu sagte der damalige Außenminister und Vizekanzler und heutige Bundestagsabgeordnete Gabriel: "Die Transitzonen 2015, da ging es pro Tag um drei-, vier-, fünftausend Flüchtlinge. Und wir haben damals gesagt, wir wollen hier keine Stadien füllen und Leute festhalten. Wir reden heute über völlig andere Größenordnungen." Man werde jetzt sehen, wie die konkreten Vorschläge der Union aussehen./mfi/ir/DP/she

AXC0074 2018-07-03/09:26