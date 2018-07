Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Die jüngsten IQVIA-Daten deuteten auf eine starke Entwicklung des US-Pharmageschäfts im 2. Quartal hin, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Umsatzwachstum dort könnte zum fünften Mal in Folge prozentual zweistellige Zuwächse erreichen./mf/mis Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

