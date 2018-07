Die Commerzbank-Aktie hat in den vergangenen 6 Monaten rund 35% an Wert verloren und notiert aktuell auf 12-Monats-Tief. Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien der Commerzbank von der "Least Preferred List" für den Bankensektor gestrichen und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Grundsätzlich seien europäische Banken attraktiv bewertet und die Geschäftsperspektiven besser...

