Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Zentralbank beobachtet Wechselkursbewegungen sehr genau

Chinas Zentralbank beobachtet nach den Worten ihres Gouverneurs Yi Gang genau den Wechselkurs des Yuan. Yi sagte in einem Interview mit dem staatlichen China Securities Journal, die People's Bank of Chinas (PBoC) beobachte die jüngsten Bewegungen an den Devisenmärkten genau. Man werde den Yuan "stabil auf einem vernünftigen und ausgewogenen Niveau" halten. Yi führte die Kursbewegungen hauptsächlich auf die Aufwertung des US-Dollar und einige externe Unsicherheiten zurück.

SPD hat noch "viele Fragen" zum Asylkompromiss der Union

Die SPD hat den Unionskompromiss zur Flüchtlingspolitik zurückhaltend beurteilt. "Wir haben das heute nur andiskutiert", sagte Parteichefin Andrea Nahles am frühen Dienstagmorgen nach einem Treffen der Koalitionsspitzen im Kanzleramt in Berlin. Es gebe da noch "viele Fragen", die geklärt werden müssten. "Deswegen nehmen wir uns die Zeit, die wir brauchen, um da zu einer Entscheidung zu kommen", fügte Nahles hinzu.

CDU-Generalsekretärin setzt im Asylstreit auf Einigung mit der SPD

Nach der Beilegung des Unionsstreits um die Asylpolitik setzt CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer auf eine Einigung mit dem Koalitionspartner SPD. "Auch die SPD hat ja gesagt, sie will Verfahren beschleunigen", sagte Kramp-Karrenbauer am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. Die Einigung auf Transitzonen "für eine kleine umrissene Gruppe" sei eine "sachliche Lösung, der sich auch die Sozialdemokraten anschließen könnten". Der Koalitionsausschuss kommt am Abend in Berlin zusammen.

Unionsfraktion berät Dienstagmorgen über Asylkompromiss

Die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU beraten am Dienstagmorgen über den Kompromiss der Parteispitzen im Asylstreit. Die Unionsfraktion kommt um 8.30 Uhr zu einer Sondersitzung zusammen. Zur gleichen Zeit beginnt auch eine Sondersitzung der SPD-Fraktion.

Grünen-Chefin Baerbock kritisiert Unionskompromiss scharf

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hat den Kompromiss der Unionsparteien zur Asylpolitik scharf kritisiert. "Einen Innenminister im Amt zu halten, der bereits erklärt hatte, dass er keine Lust darauf hat, das Zusammenleben in unserem Land zu gestalten, ist kaum zu ertragen", sagte Baerbock der Nachrichtenagentur AFP. "Als Schmiermittel dafür Internierungslager einzurichten, verschiebt den Wertekompass unseres Landes massiv."

FDP-Parlamentsgeschäftsführer beurteilt Unionskompromiss zur Asylpolitik skeptisch

FDP-Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann hat den von der Union erzielten Kompromiss zur Asylpolitik skeptisch beurteilt. "Es wäre gut, wenn sich die Union zusammenrauft und die inakzeptable Hängepartie, die sie dem Land zugemutet hat, nun endgültig beendet", sagte Buschmann am Montagabend der Nachrichtenagentur AFP. In der Sache sei es richtig, dass Deutschland illegale Sekundärmigration auch an seinen Grenzen bekämpfe.

Linke warnt SPD vor Einknicken bei Transitzonen

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat die SPD vor einem Einknicken in der Asylpolitik gewarnt. Im Koalitionsvertrag stehe etwas ganz anderes als das, was die Unionsparteien am Montagabend zur Beilegung ihres Streits beschlossen hätten, sagte Bartsch am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. "Ich wünsche mir, dass die SPD nicht zustimmt." Nur wenn die SPD nicht "wie das Kaninchen vor der Schlange" agiere, könne die "rechtlich fragwürdige" Einigung noch verhindert werden.

Österreich will bei Koalitionseinigung zu Asyl "Grenzen schützen"

Bei einer Einigung der großen Koalition in Berlin auf den Asylkompromiss von CDU/CSU will Österreich besonders die Grenzen im Süden schützen. Bei einer solchen Einigung sehe sich die Regierung gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, um Nachteile für Österreich und seine Bevölkerung zu verhindern, erklärte die Regierung in Wien am Dienstag. Vor allem die Grenzen nach Italien und Slowenien müssten dann geschützt werden.

US-Außenminister Pompeo reist in dieser Woche nach Nordkorea

US-Außenminister Mike Pompeo reist in dieser Woche erneut nach Nordkorea. "Um die anhaltende und wichtige Arbeit der Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel voranzutreiben", werde Pompeo am Donnerstag nach Nordkorea aufbrechen, erklärte US-Regierungssprecherin Sarah Sanders am Montag. Dort seien auch direkte Gespräche mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un geplant.

Weißes Haus: USA werden Annexion der Krim durch Russland nicht anerkennen

Die USA werden die Annexion der Krim durch Russland nicht anerkennen. Die Sanktionen gegen Russland blieben bestehen, "bis Russland die Halbinsel an die Ukraine zurückgibt", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Montag in Washington. "Wir erkennen Russlands Versuch, die Krim zu annektieren, nicht an."

US-Handelskammer warnt vor Gefahren durch Trumps Strafzölle

Die einflussreiche US-Handelskammer hat vor den Gefahren der umstrittenen Strafzoll-Politik von Präsident Donald Trump für Unternehmen und Arbeitsplätze in den USA gewarnt. Die Zölle seien "schlicht Steuern, die die Preise für alle erhöhen", warnte der Präsident der Handelskammer, Thomas Donahue, am Montag.

AUSTRALIEN

Zentralbank hält Cash Rate Zielsatz unverändert bei 1,50%

SÜDKOREA

Verbraucherpreise Juni +1,5% (PROG: +1,7%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Juni -0,2% (PROG: unverändert) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Juni +1,2% gg Vorjahr, -0,1% gg Vormonat

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2018 03:04 ET (07:04 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.