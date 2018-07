Aschheim (München) (ots) - Der führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie Wirecard und Telenor, ein führender Telekommunikationsanbieter in Bulgarien mit über 3,1 Millionen aktiven Abonnenten, arbeiten zusammen, um Kunden von Telenor Bulgaria eine größere Auswahl an digitalen Bezahlmethoden zu bieten. So können Telenor-Kunden ab jetzt Kreditkartenzahlungen über die MyTelenor-App tätigen.



Telenor Bulgaria ist Teil der internationalen Telenor Group, die in ganz Europa und Asien tätig ist und über 170 Millionen Mobilabonnenten hat. MyTelenor ist eine mobile Self-Care-App, mit der Kunden alle Telenor-Services mobil verwalten können. Telenor-Nutzer können ihre eigenen monatlichen Rechnungen sowie die Rechnungen anderer bezahlen, ihr Guthaben in Echtzeit aufladen und die Nutzung ihrer Datenpakete, Einkäufe und Add-ons verwalten.



Durch die Integration von Wirecards Bezahldiensten in die MyTelenor-App können Abonnenten von Telenor Bulgaria ab jetzt auch von schnellen und sicheren Kreditkartenzahlungen profitieren. Die neue Lösung bietet Kunden mehr Flexibilität, da sie entscheiden können, ob ihre Kreditkartendaten von Wirecard für separate 1-Click-Zahlungen oder für monatlich wiederkehrende Zahlungen gespeichert werden sollen.



Evgenia Ovcharova, Digital Experience Director bei Telenor Bulgaria, sagt: "In Wirecard haben wir einen zuverlässigen Partner für unsere Zahlungserfordernisse gefunden. Mit Wirecards Acquiring-Lösungen können wir flexibel auf praktische digitale Bezahllösungen übergehen, die von unseren hohen, kundenorientierten Standards gefordert werden. Wir freuen uns darauf, zukünftig noch weitere Dienste zu entwickeln und so die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen."



Philippe Laranjeiro, Head of Sales Telecommunications bei Wirecard, fügt hinzu: "Wir freuen uns, Telenor Bulgaria als neuen Kunden gewonnen zu haben und das Unternehmen mit unseren hochwertigen Zahlungsabwicklungslösungen unterstützen zu können. Wir werden unsere Zusammenarbeit künftig erweitern, sodass Telenor seine Prozesse über alle Vertriebskanäle hinweg kontinuierlich digitalisieren kann."



Über Wirecard:



Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.



Über Telenor Bulgaria:



Telenor Bulgaria ist ein führendes Telekommunikationsunternehmen mit über 3,1 Millionen aktiven Abonnenten in Bulgarien. Telenor Bulgaria ist Teil der internationalen Telenor Group, die in ganz Europa und Asien tätig ist und über 170 Millionen Mobilabonnenten hat.



