BERLIN (Dow Jones)--SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach hat eine generell positive Haltung seiner Partei zu den von CDU und CSU vereinbarten Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze angedeutet, solange es keine geschlossenen Zentren sind. Der Vorschlag unterscheide sich deutlich von dem, den die Sozialdemokraten auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise abgelehnt hätten.

"Die Idee kam damals in einem ganz anderen Zusammenhang und in einer ganz anderen Größenordnung", erklärte er im ZDF-"Morgenmagazin". Jetzt gehe es "nur um drei Grenzübergänge" und um "sehr begrenzte, kleine Zentren", betonte Lauterbach. "Wenn die nicht geschlossen sind, dann werden wir das auf jeden Fall prüfen", kündigte er an. Mit "geschlossenen Einrichtungen" hätte die SPD hingegen "größte Schwierigkeiten".

Die Koalitionsspitzen wollen nun am Dienstagabend ab 18.00 Uhr wieder zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. SPD-Chefin Andrea Nahles hatte nach einem Treffen der Koalitionsspitzen in der Nacht erklärt, das Thema sei "nur andiskutiert" worden, und es gebe noch "viele Fragen", die zu klären seien.

