Fundamental: Zwei Faktoren spielten eine wesentliche Rolle dabei, dass der Baumwollpreis Anfang Juni ein Sechs-Jahres-Hoch erreichte. Zum einen orderte China wieder mehr US-Baumwolle, so viel wie noch nicht zuvor in den seit 1998 bestehenden Aufzeichnungen. Dadurch ist China wieder der größte Verbraucher von Baumwolle aus den USA. Das kommt zu einer Zeit, in der US-Präsident Donald Trump mit Zöllen einen Handelsstreit mit China vom Zaun gebrochen hat. Zum anderen ließen die schlechten Bedingungen in Texas die US-Baumwolle nicht wachsen wie es bislang nötig gewesen wäre.

Technisch: Nachdem der Baumwollpreis sich bereits seit Herbst letzten Jahres übergeordnet im Steigen befindet, was mit einer ansteigenden Gerade beschrieben werden kann, ...

