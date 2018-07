Swisscanto hat den Kurzbericht zu den Einschätzungen für Juli veröffentlicht: Trotz der politischen Risiken, die derzeit von einer drohenden Eskalation der Handelskonflikte zwischen den USA und ihren Handelspartnern ausgehen, sprechen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin für ein ansehnliches globales Wirtschaftswachstum. Insbesondere die US-amerikanische Konjunktur vermag immer wieder aufs Neue positiv zu überraschen. Die US-Wirtschaft wird im 2. Quartal an Tempo zulegen und über das gesamte Jahr so kräftig wachsen wie seit drei Jahren nicht mehr. Anders präsentiert sich die Lage in der Eurozone. Dort haben sich die Konjunkturindikatoren zuletzt eingetrübt. Trotzdem dürfte das Wachstum für das Gesamtjahr noch zwei...

Den vollständigen Artikel lesen ...