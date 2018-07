Gestoppte bzw. gedrehte Serien: voestalpine +0,43% auf 39,62, davor 14 Tage im Minus (-14,01% Verlust von 45,88 auf 39,45), Cree 0% auf 41,57, davor 9 Tage im Minus (-16,43% Verlust von 49,74 auf 41,57), ElringKlinger +1,46% auf 11,15, davor 9 Tage im Minus (-19,96% Verlust von 13,73 auf 10,99), Metro +8,63% auf 7,754, davor 7 Tage im Minus (-7,97% Verlust von 7,76 auf 7,14), Ibu-Tec +1,02% auf 17,25, davor 5 Tage im Minus (-6,05% Verlust von 18,18 auf 17,07), Grammer +0,42% auf 59,85, davor 5 Tage im Minus (-4,1% Verlust von 62,15 auf 59,6), Exxon -1,17% auf 81,76, davor 4 Tage im Plus (3,75% Zuwachs von 79,74 auf 82,73), Apache Corp. -4,43% auf 44,68, davor 4 Tage im Plus (8,37% Zuwachs von 43,14 auf 46,75), Terex -0,09% auf 42,15, davor 4 Tage im Plus (3,71% Zuwachs von 40,68 auf...

