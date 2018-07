Und zwar an keinen geringeren als die Soc Gen, die damit ihre Position als einer der größten ETF-Anbieter in Europa stärkt. Damit will man das Geschäft vereinfachen und vor allem Kosten und Bilanzrisiken senken. Leider wird man so aber auch auf die schmackhaften Erträge verzichten müssen. Über den Verkaufspreis wurde bislang nichts bekannt - es halten sich aber Gerüchte, die von einem dreistelligen MIllionenbetrag munkeln.



Die Commerzbank hatte sich bereits Ende 2016 bei der Vorstellung ihrer neuen Strategie entschieden, sich von der Sparte Equity Markets & Commodities (EMC) zu trennen, weil das Geschäft zu kapitalintensiv ist. Durch den Verkauf will das Geldhaus die Kosten bis Ende 2020 um mindestens 200 Mio. Euro drücken, die Bilanzrisken (RWA) um 3 Mrd. Euro abbauen und Kapital für das Kerngeschäft mit Privat- und Firmenkunden freisetzen. Die Handelsbücher sollen ab Ende 2018 schrittweise an die Franzosen übertragen werden. Im Laufe des Jahres 2019 werden die Erträge der Sparte EMC aus der Bilanz verschwinden. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete EMC Bruttoerträge von 381 Mio. Euro. Dem Verkauf müssen noch die zuständigen Behörden und die Arbeitnehmervertreter zustimmen.



