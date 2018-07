Flamatt - Nachdem im Mai die Angebotsmieten in fast allen Regionen gesunken sind, steigen sie im Juni gesamtschweizerisch wieder um 2 Prozent an. Besonders stark ist dabei der Preisanstieg in Zürich, während das Espace Mittelland, die Ostschweiz und die Genferseeregion weiter sinkende Mieten verzeichnen. Die Preise für Wohneigentum bewegen sich nur leicht.

Der Aufwärtstrend bei den Mieten hält - nach einer kurzen Verschnaufpause im Mai und begünstigt durch den Hauptumzugstermin Ende Juni - insgesamt weiter an. Haupttreiber bei den einzelnen Grossregionen ist mit einem Plus von 1,8 Prozent das hochpreisige Zürich - während sich das Espace Mittelland (-1,0 Prozent), die Ostschweiz (-0,8 Prozent) und die Genferseeregion (-0,3 Prozent) auch im vergangenen Monat nach unten bewegten. Gemäss dem von den Analysten des Immobilien-Beratungsunternehmens IAZI berechneten und in Zusammenarbeit mit ImmoScout24 erhobenen Swiss Real Estate Offer Index ...

