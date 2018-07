Agrana erweitert seine Präsenz in Afrika und erwirbt 49 % der Anteile an "Elafruits SPA", einem algerischen Hersteller von Fruchtzubereitungen. Das in Akbou rund 200 km östlich von Algier liegende Unternehmen erzielte mit seinen rund 100 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 7 Mio. Euro. Weltweit werden Fruchtzubereitungen von Agrana nunmehr an 29 Standorten in 21 Ländern hergestellt. Elafruits SPA ist neben Standard-Fruchtzubereitungen für Joghurts und Eiscremen auch in der Herstellung von Fruchtpürees und Grundstoffen für die Getränkeindustrie tätig. "Dieser Erwerb ist ein weiterer Schritt zur Festigung unserer globalen Marktführerschaft bei Fruchtzubereitungen. Das bestehende Produktportfolio und die Möglichkeit, Produktionskapazitäten in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...