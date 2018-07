BERLIN (Dow Jones)--Die SPD hält den zwischen CDU und CSU in letzter Minute erzielten Asylkompromiss für unausgegoren. Es gebe bei der Einigung "ungedeckte Schecks", erklärte Parteichefin Andrea Nahles nach einer Fraktionssitzung im Reichstag. "Wir haben da eine ganze Reihe ungeklärter Fragen", sagte sie an die Koalitionspartner gerichtet. Beide Parteien hätten "das Vertrauen in unsere Demokratie beschädigt", wiederholte Nahles ihre Kritik der vergangenen Tage.

Am späten Abend hatte sich die Union nach wochenlangem Streit und einer Rücktrittsdrohung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf eine Regelung für schärfere Grenzkontrollen verständigt.

Nahles verwies darauf, dass es bisher weder mit Österreich noch mit Italien Abmachungen gebe, was mit an der deutschen Grenze zurückgewiesenen Flüchtlingen geschehen solle. Ohne Einvernehmen mit diesen beiden Ländern könne der Unionsplan nicht umgesetzt werden, sagte die SPD-Vorsitzende.

Geschlossene Lager?

Ihre Partei stört sich auch an den geplanten Transitzentren, in die Flüchtlinge gebracht werden sollen. Die Genossen sind nicht bereit, diesen Einrichtungen zuzustimmen, wenn es sich um geschlossene Lager handelt.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) berichtete im Anschluss an die Sitzung seiner Fraktion, dass die Einigung zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Seehofer von den Abgeordneten unterstützt werde. "Wir sind jetzt auf einem guten Weg", meinte Kauder. Der Streit zwischen den Schwesterparteien hätte beinahe die Fraktionsgemeinschaft zerstört und Deutschland in eine Staatskrise gestürzt.

Am frühen Abend kommen die Spitzen der großen Koalition zu weiteren Beratungen zusammen.

