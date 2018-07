Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Das Pharmaunternehmen dürfte beim Gewinn je Aktie im Kerngschäft im 2. Quartal einen Rückgang von 19 Prozent wegen Investitionen für neue Produkte berichten, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Umsätze dürften im laufenden Jahr wegen der neuen Medikamente jedoch an Dynamik gewinnen und mittelfristig sei mit einer deutlichen Margenverbesserung zu rechnen. Die Aktie bleibe der Favorit unter den Pharmawerten./mf/mis Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-07-03/10:35

ISIN: GB0009895292