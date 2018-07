APA ots news: CMS berät Best In Parking bei Auflage ihres Debt Issuance Programme

Wien (APA-ots) -

* Auflage eines 175 Mio. Debt Issuance Programme mit Listing im

Amtlichen Handel der Wiener Börse

* Erfolgreiches Exchange Offer in Höhe von 44 Mio. durch Umtausch

der im Jahr 2016 ausgegebenen Anleihe

* Neuemission einer weiteren Anleihe von 50 Mio. unter dem Debt

Issuance Programme

Der Wiener Parkhausbetreiber Best In Parking legt über seine

Finanzierungsgesellschaft ein Debt Issuance Programme in der Höhe von

175 Millionen auf. Ein internationales CMS Team hat Best In Parking

dabei rechtlich beraten. "Nach der erfolgreichen Emission der ersten

Anleihe unserer Mandantin im Jahr 2016 freut es uns sehr, dass sie

uns bei der Strukturierung ihres Debt Issuance Programme erneut das

Vertrauen geschenkt hat", meint dazu Martin Zuffer,

Kapitalmarktexperte und Partner bei CMS in Wien.

Ein länderübergreifendes CMS Team betreute die Klientin bei der

Due Dilligence in Österreich, Italien, Kroatien und der Slowakei,

sowie der Erstellung des Prospekts und begleitete Best in Parking

beim Billigungsverfahren bei der luxemburgischen Aufsicht und den

Verhandlungen mit den Banken. Lead-Partner Martin Zuffer wurde

unterstützt von Philipp Mark (Rechtsanwalt) und Luciano Duque-Cordero

(Associate, alle Capital Markets) sowie Sibylle Novak

(Partnerin/Tax), Andreas Göller (Rechtsanwalt/Banking & Finance),

Helmut Bruckner (Senior Lawyer, Property Procurement), Mariella

Kapoun (Associate, Property Procurement), Peter Simo (Partner in

Bratislava, Banking & Finance) und Sandra Lisac (Partnerin in Zagreb,

Real Estate).

Die Best In Parking Holding AG bringt 40 Jahre Erfahrung in der

professionellen Schaffung und Bewirtschaftung von Parkraum mit. Sie

verfügt über insgesamt 139 Standorte in Österreich, Italien,

Kroatien, der Schweiz und der Slowakei sowie 63.411 Stellplätze

on-street/off-street.

Fotos von Martin Zuffer finden Sie hier:

[Bild 1]

(http://marketing.cms-rrh.com/zh/4981530602267/Apcg6YK2h4/1234567)

[Bild 2]

(http://marketing.cms-rrh.com/zh/2991530602284/Apcg6YK2h4/1234567)

[Bild 3]

(http://marketing.cms-rrh.com/zh/3761530602300/Apcg6YK2h4/1234567)

Rückfragehinweis:

CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH

Kristijana Lastro

Head of Marketing & Communications

+43 1 40443 4000

kristijana.lastro@cms-rrh.com

https://cms.law/de/AUT/

Diese sowie weitere Pressemitteilungen stehen Ihnen auf unserer Homepage unter cms.law zum Download zur Verfügung.

Die CMS Boilerplate finden Sie unter: http://download.cms-rrh.com/presse/CMS-Boilerplate.pdf

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7224/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0045 2018-07-03/10:32

AXC0101 2018-07-03/10:39