Das Unternehmen stellt mit 100 Mitarbeitern Fruchtzubereitungen her. 2017 wurde ein Umsatz von rund 7 Mio. Euro erwirtschaftet. Zum Kaufpreis machte AGRANA am Dienstag keine Angaben. Weltweit stellt der Konzern Fruchtzubereitungen nunmehr an 29 Standorten in 21 Staaten her.(Schluss) phs ISIN AT0000603709 WEB http ...

Den vollständigen Artikel lesen ...