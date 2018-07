Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Krones von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 111 auf 127 Euro angehoben. Insgesamt sei das Geschäft des Herstellers von Getänkeabfüllanlagen robust, doch habe dieser zuletzt unter Preisdruck gelitten, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun aber gebe es Anzeichen, dass Krones Preismacht zurückgewinnen könne. Hinzu kämen Effizienzmaßnahmen. Die Aktie sei an einem Wendepunkt./mis/bek

Datum der Analyse: 03.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006335003

AXC0106 2018-07-03/10:47