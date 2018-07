Der Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach der Einigung von CDU und CSU im Asylstreit gemeinsames europäisches Handeln "in allen Politikbereichen" gefordert. In der Debatte über den Bundeshaushalt für 2018 im Bundestag betonte er, dass Europa "das wichtigste nationale Anliegen Deutschlands" sei. Auf außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen, Flucht und Migration sowie die wirtschaftliche Entwicklung könne Deutschland nur gemeinsam mit den EU-Ländern reagieren. Auch sozial müsse Europa weiterentwickelt werden. "Das so zu sehen, heißt aber auch, dass man in jedem Politikbereich Europa im Blick behält", mahnte Scholz.

Im Streit um die Asylpolitik hatte die CSU gefordert, Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückzuweisen, die in anderen EU-Ländern schon registriert sind. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnte einen nationalen Alleingang ab. Als Kompromiss sollen Flüchtlinge, für deren Asylverfahren andere Länder zuständig sind, nun auf Basis von Abkommen mit den anderen Staaten aus Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze zurückgeschickt werden. Für die Umsetzung braucht die Union aber die Zustimmung ihres Koalitionspartners SPD. Die Sozialdemokraten sehen noch Beratungsbedarf und wollen sich Zeit nehmen./ted/DP/she

AXC0107 2018-07-03/10:50