FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Okay der Wettbewerbshüter ist die Osram Continental GmbH wie geplant zu Beginn des zweiten Halbjahres gestartet. Das Gemeinschaftsunternehmen von Osram und Continental für moderne Fahrlichtsysteme plant in den nächsten fünf Jahren jeweils mit zweistelligen Wachstumsraten. Erste im Joint Venture entwickelte Produkte sollen bis 2021 serienreif sein, heißt es in einer Mitteilung von Osram.

Osram Continental will vom erwarteten starken Wachstum des Marktes für LED- und laserbasierte Lichtmodule profitieren. Das Unternehmen hat weltweit 16 Standorte, beschäftigt 1.500 Mitarbeiter und strebt einen Jahresumsatz im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich an. Mittelfristig soll der Unternehmenssitz von München in den Speckgürtel nach Garching verlegt werden.

Osram Continental gehört den Mutterkonzernen zu gleichen Teilen. Der Lichtkonzern Osram wird das Ergebnis in seiner Bilanz konsolidieren.

July 03, 2018

