So bietet das Cognex Vertriebsteam den in der Region ansässigen Endkunden und Maschinenbau-Unternehmen, von der klassischen Produktions- und Verpackungsfirma bis hin zum modernen Logistikdienstleister, jetzt eine noch bessere Unterstützung in allen Fragen zu ihren Vision- und ID-Anwendungen. Mit der Eröffnung der neuen Garchinger Zweigstelle ist Cognex nun allein in Deutschland mit 6 sowie in ganz Europa mit über 20 Vertriebs- und Servicestandorten präsent.

Das neue Cognex Bürogebäude wurde im Rahmen der offiziellen Eröffnung am 20.06.2018 von Torsten Zöller, Senior Marketing-Manager Europe, Michael Abel, Vertriebsleiter Zentral und Osteuropa, und Frank Weigel, Technischer Direktor, sowie ...

