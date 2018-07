Modulare Steckverbinder sind hoch flexibel, klein, bieten Raum für Erweiterungen und zeichnen sich durch eine Vielfalt an High-Speed-Datensteckverbindern aus. Im Gegensatz zum starren Aufbau einer Massenfertigung sind so auch Maßanfertigungen industriell realisierbar. Für einen sinnvollen Einsatz solcher Steckverbindersystem müssen verschiedene Vorrausetzungen erfüllt sein:

große, verfügbare Modulbandbreite für die verschiedenen Schnittstellen

einfache Montage des Steckverbinders

möglichst standardisiertes Steckgesicht für hohe Kompatibilität

industrietaugliches Design

In den 1990-er Jahren zeichnete sich in der elektrischen Installation von Maschinen und Anlagen ein Trend ab: Immer mehr elektrische Systeme wie Energieverteilung, Signalleitungen, Sicherheitssysteme oder ein Datenbus umspannen das gesamte Maschinensystem. Diese unterschiedlichen Systeme jeweils an den nötigen Schnittstellen in unterschiedlichen Steckverbindersystemen unterzubringen, machte die Verbindungslandschaft einer Maschine unübersichtlich und teuer. So entstanden die ersten modularen Systeme bei Aluminium-Rechtecksteckverbindern.

Gab es am Anfang noch Unsicherheiten über Leiter von verschiedenen Stromkreisen in einem Steckverbinder, so schafft am Ende die DIN EN60204-1/11:1998 Sicherheit: "Leiter von verschiedenen Stromkreisen dürfen nebeneinander verlegt werden, im selben Leitungskanal liegen oder zum selben Herleiterkabel gehören, ...

