Im Euroraum sind die Preise, die Hersteller für ihre Produkte erhalten, im Mai stärker gestiegen als erwartet. Wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte, lagen die Erzeugerpreise 3,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Das ist die höchste Rate seit einem Jahr. Analysten hatten einen Anstieg um lediglich 2,7 Prozent erwartet. Im Vormonat war das Preisniveau um revidiert 1,9 (zunächst 2,0) Prozent gestiegen.

Im Monatsvergleich erhöhten sich die Erzeugerpreise im Mai um 0,8 Prozent. Auch das lag über den Erwartungen von plus 0,5 Prozent. Teurer war vor allem Energie, was eine Folge steigender Ölpreise sein dürfte. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet./bgf/jsl/jha/

