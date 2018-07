Baierbrunn (ots) - Ein zu trockener Mund kann Mundgeruch verursachen. Deshalb sollten Betroffene austrocknende Getränke wie Tee mit Gerbstoffen, Kaffee oder Alkohol nicht übermäßig konsumieren und auch das Rauchen vermeiden, rät das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Regelmäßiges Wassertrinken fördert zudem den Speichelfluss. Dieser spült Keime fort und reinigt die Mundhöhle.



Eine gründliche Mundhygiene trägt dazu bei, dass Geruch bildende Bakterien sich nicht so stark vermehren können oder gar nicht erst entstehen. Andernfalls zersetzen sie Essens- und Zellreste und produzieren so flüchtige Schwefelverbindungen. Diese verursachen den typischen, nach faulendem Kohl riechenden Atem. Haben sie genug Nahrung, können sich die Bakterien in Belägen, zwischen den Zähnen oder in den Vertiefungen der Zungenoberfläche ungestört vermehren.



"Ablagerungen sind eine häufige Ursache für Mundgeruch", sagt die Zahnärztin Nicola Huber aus München. Durch Zähneputzen allein gelangt man dort nicht hin. Doch mit umfassenden Hygienemaßnahmen lassen sich auch versteckt sitzende Bakterien beseitigen: So sollten Zahnzwischenräume täglich mit einer Interdentalbürste oder Zahnseide gesäubert und auch die Zunge täglich gereinigt werden. Weitere Tipps finden Leserinnen und Leser in der aktuellen "Apotheken Umschau". Wer trotz umfassender Hygiene dauerhaft unter Mundgeruch leidet, sollte unbedingt beim Zahnarzt die Ursachen klären lassen.



