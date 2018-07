Vor knapp einem Monat thematisierten wir an dieser Stelle zuletzt die aktuelle Lage bei Kakao. In den vergangenen vier Wochen ging es hoch her. Die Phase lieferte vor allem unter charttechnischen Aspekten wichtige Erkenntnisse. Rückblick. In unserer Kommentierung vom 04.06. hieß es u.a. "[…] Unter charttechnischen Aspekten wäre eine Bodenbildung im Bereich von 2.430 US-Dollar dringend notwendig, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...