Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Euroboden hat die Bestandsgebäude des Projektes am Berliner Lützowufer an ein Family Office verkauft, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Gesamtmietfläche der veräußerten Wohngebäude beläuft sich auf rund 4.300 m2. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...