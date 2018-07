Bonn (www.anleihencheck.de) - In Ermangelung maßgeblicher Impulse von der Konjunkturseite sorgte die durch den Streit in der Asyl-Frage ausgelöste Koalitionskrise zwischen CDU und CSU zum Wochenauftakt weiter für Unterstützung am deutschen Rentenmarkt, so die Analysten von Postbank Research.Im 10- und 5-jährigen Laufzeitenbereich hätten die Renditen von Bundesanleihen um jeweils einen Basispunkt auf 0,30% beziehungsweise -0,31% nachgegeben. Die 2-jährige Bundrendite sei etwas deutlicher um 2 Basispunkte auf -0,70% gesunken. Nach der überraschenden Einigung der Unions-Parteien am späten gestrigen Abend würden die Renditen heute Morgen wieder etwas höher liegen. Wie nachhaltig diese Bewegung sei, müsse sich aber angesichts der Tatsache, dass mit der SPD ein weiterer Koalitionspartner bislang noch gar nicht in die Verhandlungen bezüglich der Asyl-Frage involviert gewesen sei, erst noch zeigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...