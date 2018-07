Horst Seehofer und Angela Merkel treffen Einigung, Seehofer behält Ämter Ölpreise erholen sich aufgrund eines Produktionsstopps in Libyen Keine Änderung bei RBA, BoJ dürfte ihre Inflationsprognosen gegen Ende dieses Monats senken

Diese Woche hat mit einer Welle von Unsicherheiten aus Deutschland begonnen, aber derzeit sieht es so aus, als ob die innenpolitische Krise zumindest vorläufig gelöst sei. Bei einem Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer wurde ein Abkommen über Migration erzielt, der CSU-Chef ließ seine Rücktrittsdrohung fallen. Dies bedeutet, dass Merkel wahrscheinlich ihr Bündnis zusammenhalten kann und daher die Chancen für Neuwahlen im Herbst abnehmen. Zusammenfassend sagte Seehofer zum Treffen mit Merkel, dass sie einen Weg gefunden hätten, die illegale Einwanderung an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich zu verhindern. Beim Euro war daraufhin ein schneller Sprung nach oben zu beobachten, jedoch hielt dieser Impuls nicht lange an, daher wird er am Morgen flach gehandelt. Auf der anderen Seite könnte man erwarten, dass deutsche Aktien bei der heutigen Eröffnung wieder etwas an Attraktivität gewinnen, da die internen politischen Probleme während der Sitzung am Montag zu den größten Einflussfaktoren zählten.

Der EURUSD stieg, als Merkel und Seehofer zu einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...