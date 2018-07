Riksbank wird Zinsen wohl unverändert lassen, Schwerpunkt auf Forward Guidance US-Auftragseingang langlebiger Güter sollte einen Rückgang im Mai bestätigen API-Bericht zu den Öl-Lagerbeständen sollte weiteren Rückgang aufzeigen

Der Dienstag ist ein besonderer, da die Börsen in den USA aufgrund des morgigen Unabhängigkeitstags früher schließen (19:00 Uhr). Auf der anderen Seite erhalten wir am Nachmittag Daten aus den USA, doch davor sollten Devisenhändler den Zinsentscheid der Riksbank genau im Auge behalten. 9:30 Uhr | Zinsentscheid der Riksbank: Die schwedische Währungsbehörde prognostiziert weiterhin, dass die erste Zinserhöhung noch in diesem Jahr erfolgen kann (das vierte Quartal scheint das wahrscheinlichste Datum zu sein) und beim heutigen Treffen geht es vor allem darum, ob sie diese Annahme angesichts der Veränderung der konjunkturellen Lage beibehält. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...