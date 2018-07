Las Vegas (ots/PRNewswire) -



Lumenis Ltd. (https://www.lumenis.com), das weltweit größte energiebasierte Medizinproduktunternehmen für ästhetische, chirurgische und augenheilkundliche Anwendungen, das auf eine 50-jährige Vergangenheit mit Innovationen zurückblicken kann, stellt heute NuEra tight (https://www.lumenis.com/Solutions/Aesthetic/Products/NuEra-tight) vor, eine nichtinvasive, intelligente, temperaturgesteuerte Technologie für die oberflächliche und tiefe Erwärmung, die eine Vielzahl von Konditionen wie Hautlaxität und das Auftreten von Cellulite behandelt.



Lumenis wird mit mehreren Aktivitäten auf der Aesthetic Show 2018 in Las Vegas vom 6. bis 8. Juli 2018 die neueste Ergänzung ihres Portfolios, NuEra tight, präsentieren. Das von der FDA zugelassene Hochleistungsgerät wird an zwei separaten Ständen vorgestellt. Die Gäste können sich über die leistungsstarke, temperaturgeregelte HF-Technologie zur Behandlung von problematischen Bereichen um Bauch, Gesäß, innere und äußere Oberschenkel, Oberarme, Ellenbogen, Knie, BH-Bereich und Rückenfett sowie um Augen, Mund, Wangen und Hals informieren.



"Mit NuEra tight rundet Lumenis ihr Repertoire an ästhetischen Lösungen ab", so E. M. Zimmerman, MD, Schönheitschirurg, Nevada. "Ein erheblicher Prozentsatz erwachsener Frauen ist von einem gewissen Grad von Cellulite betroffen und mit dieser schnellen, komfortablen und nicht-invasiven Behandlung erhalten meine Patienten das gewünschte bessere Aussehen. Dank der temperaturgesteuerten Technologie von APIC ist gleichzeitig die Sicherheit gewährleistet."



NuEra tight verwendet "Automatic Power and Impedance Control" (APIC), die nächste Generation temperaturgesteuerter Technologie, um Sicherheit und Effizienz sicherzustellen. Mit APIC wird die HF-Leistung auf die Zieltemperatur erhöht und liefert dadurch eine präzise Erwärmung der Hautoberfläche mit vorhersagbaren Resultaten. Diese leistungsstarke HF-Technologie strahlt bei 470 kHz und hoher Leistung von 250 W die erforderliche Wärmemenge ab - präzise und tief -, um eine optimal effektive, komfortable Behandlung mit gleichbleibend erfolgreichen Ergebnissen zu garantieren.



"Wir sind stolz darauf, mit NuEra tight eine neue Ära schneller, effektiver und vielseitiger Behandlungen für Körper und Gesicht einleiten zu können", so Tzipi Ozer-Armon, CEO von Lumenis. "Lumenis ist seit jeher auf der Suche nach Möglichkeiten, unser Know-how im Bereich der HF-Technologien zu erweitern. Wir freuen uns deshalb besonders, ein für Patienten angenehmes und beruhigendes Verfahren anbieten zu können, mit der alle Bereiche schnell, sicher und effizient behandelt werden können."



Am Wochenende wird Lumenis auf der diesjährigen Aesthetic Show mit einem Symposium vertreten sein, bei dem Ärzte ausführliche Informationen über die neuesten Innovationen im Bereich der HF-Wellen zur Verfügung stellen werden. Schwerpunktthemen sind monopolare, bipolare und TriPollar-Technologien sowie Live-Demonstrationen des NuEra tight und des innovativen Geräts von Lumenis, Legend Pro (https://www.lumenis.com/Solutions/Aesthetic/Products/Legend-Pro).



Neben dem Symposium, dessen Schwerpunkt auf HF liegt, wird Lumenis außerdem an zwei Ständen auf der Ausstellungsfläche präsent sein. Am Hauptstand (#609) werden alle Angebote von Lumenis vorgestellt und Teilnehmer können ihre "3 in 1" Super OxyGeneO-Gesichtsbehandlungen selbst hautnah erleben. Auf dem zweiten Stand (#628) werden die HF-Technologien in ihrem Portfolio, NuEra tight und Legend Pro, vorgestellt.



Bitte besuchen Sie lumenis.com (http://www.lumenis.com/Solutions/A esthetic/Events/american-academy-of-dermatology-3) für weitere Informationen über die Produktfamilie von Lumenis.



Informationen zu Lumenis



Lumenis ist ein weltweit führender Anbieter auf dem Gebiet der minimalinvasiven klinischen Lösungen für den chirurgischen, augenheilkundlichen und ästhetischen Markt und ist ein weltbekannter Experte für die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer energiebasierter Technologien, einschließlich Laser, Intense Pulsed Light (IPL) und Hochfrequenzen (HF). Seit 50 Jahren verbessern die bahnbrechenden Produkte von Lumenis medizinische Behandlungsoptionen und haben zu zahlreichen technologischen und klinischen Goldstandards geführt. Lumenis hat erfolgreich Lösungen für zuvor nicht heilbare Erkrankungen sowie fortschrittliche Technologien entwickelt, die existierende Behandlungsmethoden revolutioniert haben. Lumenis ist ein Portfoliounternehmen der XIO Group, einer globalen Alternative Investment-Firma mit Sitz in London, die von ihren vier Gründern Athene Li, Joseph Pacini, Murphy Qiao und Carsten Geyer geleitet wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: http://www.lumenis.com



Zukunftsgerichtete Aussagen



Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können Aussagen über aktuelle Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen über zukünftige Ereignisse enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Pläne, Ziele und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich seiner künftigen geschäftlichen Aktivitäten und deren prognostizierten Ergebnisse umfassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft durch die Verwendung zukunftsweisender Wörter wie "könnte", "wird", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "weitergehen", "glauben", "sollte", "beabsichtigen", "planen", "projizieren" oder anderer ähnlicher Wörter gekennzeichnet, die aber nicht die einzige Weise zur Erkennung dieser Aussagen darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Schätzungen und Prognosen der zukünftigen Ergebnisse oder Trends von Seiten unserer Geschäftsführung. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich aufgrund bestimmter Risiken und Unsicherheiten wesentlich von den vorhergesagten unterscheiden. Diese zukunftsbezogenen Aussagen werden nur aus der heutigen Sicht der Dinge zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung abgegeben. Das Unternehmen weist jede Verpflichtung zurück, zukunftsbezogene Aussagen infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer Faktoren zu revidieren oder zu aktualisieren.



Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage von 5W Public Relations unter Lumenis@5wpr.com.



