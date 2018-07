Fisch frisst Fisch - und wird selbst von einem noch größeren Fisch übernommen. An dieses Bild könnte man derzeit bei Innogy denken. Denn Innogy wird zwar selber übernommen - ist aber selbst auch auf Einkaufstour. So teilte Innogy zu Wochenbeginn mit, einen e-Mobility Anbieter in den Vereinigten Staaten zu übernehmen. Über eine 100%ige Tochter von Innogy soll das Unternehmen Broadband TelCom Power, Inc. (kurz: "BTCPower") übernommen werden. Zum einen will Innogy damit die eigene Präsenz im US-Markt ... (Peter Niedermeyer)

