ThyssenKrupp hat also nun Nägel mit Köpfen gemacht: Der JV (Joint Venture) Vertrag mit Tata Steel ist unterzeichnet, wie das Unternehmen mitteilte. Die entsprechenden Stahlaktivitäten in Europa von beiden Konzernen sollen in einem gemeinsamen Unternehmen zusammengefasst werden, bei dem die Beteiligungsverhältnisse 50-50 sein sollen. Der Name des neuen Gemeinschaftsunternehmens? Wenig überraschend: thyssenkrupp Tata Steel. Konkrete Angaben gab es von ThysssenKrupp zum Ergebnis des Due Diligence ... (Peter Niedermeyer)

