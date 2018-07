DAX - Gelingt der Befreiungsschlag?

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der Dax steigt heute nach der bullischen Performance von gestern weiter an und klettert bis in die Nähe der 12.400 Punkte-Marke. Der kurze Rücksetzer am Morgen wurde im Bereich der Unterstützung um 12.380 Punkte wieder gekauft, es folgte eine 100 Punkte-Rally in den vergangenen 30 Minuten.



So lange dass heutige Tagestief bei 12.280 Punkten nun nicht wieder auf Stundenschlusskursbasis unterboten wird ist der Weg des geringsten Widerstands klar nordwärts. Das nächste (Zwischen-) Ziel auf der Oberseite liegt im Bereich 12.450 Punkte. Kann auch diese Hürde überwunden werden wäre aus charttechnischer Sicht der Weg frei für eine Fortsetzung auf der Oberseite bis in den Bereich um 12.600 Punkte. Dort wäre dann wieder mit verstärkter Gegenwehr der Bären zu rechnen.

Unterhalb von 12.280 Punkten wäre jedwedes kurzfristige Aufwärtsmomentum erst einmal dahin. In dem Falle rückt schnell der Bereich um 12.130 Punkte wieder in den Fokus. Danach sieht es aber aktuell nicht aus - kurzfristig haben die Bullen die besseren Karten.

DAX in Punkten 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.06.2018 - 03.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2013 -03.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX1JTK 24,14 9.975 5,23 28.09.2018 DAX Index HX1JVD 8,68 11.525 15,10 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 03.07.2018; 10:42 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9UYF 9,02 13.241 13,07 28.09.2018 DAX Index HX1JPG 17,36 14.075 7,02 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 03.07.2018; 10:42 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Gelingt der Befreiungsschlag? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).