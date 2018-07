Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Budgetplanungen für 2018 verteidigt und einen Beschluss von Verfassungsänderungen durch den Bundestag verlangt, um leichtere Investitionen zu ermöglichen. "Der Bundeshaushalt ist ein Haushalt, der auf die Zukunft unseres Landes setzt", sagte Scholz bei der zweiten Lesung des Budgetentwurfes für 2018 im Bundestag. "Wir müssen investieren in unsere Infrastruktur", hob er hervor. Dies gelte zum Beispiel für die Versorgung mit Breitbandanschlüssen.

Investitionen "in die Zukunft unseres Landes" seien auch mit den Bereichen Erziehung, Bildung und Forschung geplant. "Das wird auch eine Rendite ergeben in einem besseren Leben in unserem Land, in besseren Arbeitsmöglichkeiten und einem weiteren Zuwachs von Arbeit und Beschäftigung", sagte er. Es gelte auch, die Voraussetzungen zu schaffen, dass mehr investiert werden könne, mahnte Scholz zudem. Dafür seien Verfassungsänderungen nötig, wie sie bereits geplant seien und vom Bundestag beschlossen werden sollten.

Der Finanzminister kündigte auch einen Abbau sachgrundloser Befristungen in der öffentlichen Verwaltung an und sagte alle erforderlichen Mittel für eine effiziente Verwaltung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu. Europa nannte Scholz erneut "die wichtigste Aufgabe, die wir zu bewältigen haben". Diese könnten die Einzelstaaten mit nationalem Handeln nicht bewältigen.

FDP kritisiert "Verschwendung"

Die Opposition übte aber Kritik an den Haushaltsplanungen des Finanzministers. "Das ist ein Haushalt ohne Zukunft", meinte der Grünen-Budgetsprecher Sven-Christian Kindler. Die "rechten Phantomdebatten" der vergangenen Wochen hätten von den realen Problemen des Landes abgelenkt, die im Haushalt angepackt werden müssten. Die vorgesehene Erhöhung der Verteidigungsausgaben sei "eine völlig falsche Prioritätensetzung". Nötig seien mehr Maßnahmen für den Klimaschutz und ein Abbau klimaschädlicher Subventionen.

"Der Haushalt gibt den Bürgern Klarheit darüber, wes Geistes Kind die Regierung ist", sagte der FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke. Anders als versprochen sei dies kein "Haushalt der Dynamik" oder "der Ideen, sondern das ist ein Haushalt der Verschwendung", kritisierte er. Der AfD-Budgetexperte Peter Boehringer bemängelte, dass in den Budgetplanungen keine Mittel für die Euro-Rettungspolitik eingestellt seien. Linken-Haushaltssprecherin Gesine Lötzsch kritisierte den Vorwurf der Verschwendung als "völlig falsch" und meinte. "Wir haben viel zu wenig öffentliche Investitionen."

Unions-Haushaltssprecher Eckhardt Rehberg (CDU) sprach von einem "Haushalt der Kontinuität" und einem "Haushalt der Zukunft". Frickes Vorwurf einer Verschwendung wies er als "Blödsinn" zurück. Die CDU könne sich aber noch weitere Entlastungen vorstellen, sagte er an die Adresse des Koalitionspartners SPD gerichtet. So könne der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung um 0,5 Prozentpunkte und nicht nur um 0,3 Punkte gesenkt werden. Rehberg verlangte zudem für die weiteren Budgetplanungen höhere Quoten für die Verteidigungs- und für die Entwicklungsmittel.

Das Budget für das laufende Jahr sieht nach den jüngsten Festlegungen der Haushaltspolitiker des Bundestags Ausgaben von 343,6 Milliarden Euro vor. Scholz hatte ursprünglich Ausgaben von 341,0 Milliarden Euro eingeplant. Die Investitionen erhöhen sich gegenüber den ursprünglichen Plänen noch einmal um 2,8 Milliarden auf 37,4 Milliarden Euro. Hinzu kommt eine investive Zuweisung an das Sondervermögen "Digitale Infrastruktur" von 2,4 Milliarden Euro. Die Steuereinnahmen sollen auf der anderen Seite, um 2,4 Milliarden höher als von Scholz geplant, bei 321,3 Milliarden Euro liegen.

