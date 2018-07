Wie sieht es beim VW-Konzern eigentlich in Bezug auf die Tochter Audi aus? Ende Juni hatte es dazu von Seiten von VW geheißen, dass sich das Kraftfahrt-Bundesamt "direkt bei Audi über den aktuellen Stand der Aufklärungsarbeit in der Dieselkrise informieren" möchte. Das ist nett formuliert - man könnte es auch anders formulieren, der Art: Das Kraftfahrt-Bundesamt schaut Audi besser einmal auf die Finger! Laut VW sollte es dabei in erster Linie "um die neuen, optimierten Prozesse, die auf dem ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...