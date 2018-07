Eine Radarauswahl aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb. Unter http://www.boerse-social.com/radar bekommt man die jeweils tagesaktuelle Radar-Liste (z.B. der Auszug unten oder mehr) bei jedem Aufruf mit aktuellen Indikationen. Auf dem Radar: ImmofinanzDie Analysten der Wiener Privatbank sehen den fairen Wert für die Immofinanz-Aktie nach dem Verkauf des CA Immo-Pakets weiterhin bei 28,1 Euro. Der Verkaufspreis von 29,5 Euro je Aktie liegt knapp unter den Schätzung der Wiener Privatbank-Analysten. Sie meinen: "Was den Verkauf des CA Immo Anteils angeht, möchten wir betonen, dass wir einen Preis von 30 Euro/Aktie verwendeten, was deutlich niedriger war, als in einigen Medien spekuliert wurde. Dementsprechend müssen wir nur leichte...

Den vollständigen Artikel lesen ...