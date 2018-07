Bern (ots) -



Der Auto-Markt der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein hat

ein zufriedenstellendes Halbjahr hinter sich. Exakt 157'910 neue

Personenwagen wurden in den ersten sechs Monaten 2018 in Verkehr

gesetzt. Trotz eines minimalen Rückgangs von 0,6 Prozent oder 1'008

Immatrikulationen fällt das Halbjahres-Fazit positiv aus. Denn für

das Ziel, im 2018 mindestens das Vorjahresergebnis von 314'000

Einlösungen zu erreichen, ist der Markt auf Kurs. Fast jedes zweite

Neufahrzeug verfügt über 4x4, das Wachstum bei den alternativen

Antrieben setzt sich fort.



Im vergangenen Monat Juni allein sind 31'476 neue Personenwagen

auf die Strassen gekommen, 447 oder 1,4 Prozent weniger als im

Vorjahresmonat. Der Allradanteil lag bei 47,6 Prozent (+1,8

Prozentpunkte), die alternativen Antriebe bei 6,5 Prozent (+1,1

Punkte). Besonders Hybridmotorisierungen in Verbindung mit einem

Benziner (1'378, +20,7 Prozent) und rein elektrische Personenwagen

(567, +17,4 Prozent) konnten im Vorjahresvergleich zulegen. Insgesamt

wurden im Juni 2'052 Neuwagen mit einem alternativen Antriebssystem

erstmals eingelöst (+19,6 Prozent).



Nach sechs Monaten stehen 157'910 Neuimmatrikulationen zu Buche,

ein Rückgang von 1'008 Fahrzeugen oder 0,6 Prozent. Der Allradanteil

lag bei 48,4 Prozent, im erstem Halbjahr 2017 hatte dieser Wert bei

46,3 Prozent gelegen. Ob hier die magische 50-Prozent-Marke für das

Gesamtjahr geknackt wird, hängt wohl von der Herbst-/Wintersaison im

vierten Quartal ab. Im Hinblick auf die CO2-Bilanz ist dies

allerdings kein erstrebenswertes Ziel. Der 4x4-Erfolg zeigt aber

weiterhin, wie sehr Sicherheits- und Komfort-Ausstattungen von

Schweizer Autokäuferinnen und -käufern geschätzt werden. Auch

Alternativ-Antriebe können in ihrer Gunst zulegen, 9'886 Fahrzeuge

mit einem solchen wurden immatrikuliert (+25,7 Prozent). Der

Marktanteil nach sechs Monaten beträgt 6,3 Prozent (2017: 4,9

Prozent).



«Die Schweizer Autobranche blickt auf ein solides erstes Halbjahr

zurück», kommentiert auto-schweiz-Mediensprecher Christoph Wolnik die

Zahlen. «Das Vorjahresniveau konnte nahezu gehalten werden, was auch

für 2018 insgesamt von Anfang an das erklärte Ziel war. Das Wachstum

bei Alternativ-Antrieben ist erfreulich, spielt sich aber natürlich

noch auf tiefem Niveau ab.» Dieses dürfte sich aber mit dem

wachsendenden Modellangebot, sinkenden Preisen, grösseren Reichweiten

und zusätzlicher Lade- und Tankinfrastruktur für alternative

Treibstoffe weiter fortsetzen, so Wolnik weiter.



«Dafür müssen aber viele Kräfte an einem Strang ziehen. Wir können

die politisch gewollten CO2-Ziele nicht alleine erreichen. Dies haben

wir im Rahmen der Bekanntgabe unseres '10/20'-Ziels hinlänglich

deutlich gemacht», betont Christoph Wolnik. Mit «10/20» will

auto-schweiz im 2020 einen zehnprozentigen Marktanteil allein mit

Elektroautos und Plug-in-Hybriden realisieren. Weitere alternative

Antriebssysteme wie Gas-, Wasserstoff- und Hybrid-Motorisierungen

sollen ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Senkung des

CO2-Flottenausstosses in der Schweiz und Liechtenstein leisten.



Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen unter www.auto.swiss

zur Verfügung.



