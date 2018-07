München (ots) -



- Komfort und Sicherheit wichtigste Kriterien bei der Nutzung von Smart-Home-Technologien



- 40 Prozent der Bevölkerung an Kombination von Smart Home und Versicherungen interessiert



- Repräsentative Bevölkerungs-Umfrage von Forsa im Auftrag der Generali Deutschland AG und der devolo AG zum Thema Smart Home



Das smarte Zuhause etabliert sich zunehmend: Viele Bundesbürger haben eine konkrete Vorstellung davon, was Smart Home bedeutet und wie sie es für sich nutzen können. Laut der Untersuchung "Smart Home Atlas" der Generali Deutschland AG und devolo kennen 80 Prozent der Befragten den Begriff Smart Home. Über die Hälfte (52%) hat ein konkretes Bild davon, dass Smart Home mehr bedeutet als einen Fernseher mit dem Internet zu verbinden, nämlich den Einsatz intelligenter Technologien zur Steigerung von Komfort und Sicherheit. Fast ein Viertel (24%) nutzt sie bereits.



Auch das Interesse an intelligenten Smart-Home-Services ist spürbar - etwa an smarten Versicherungen: 40 Prozent fänden es sehr interessant oder interessant, wenn ihre Versicherung Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung mit Smart Home verknüpfen würde, um das Zuhause noch besser zu schützen. Besonders offen hierfür sind jüngere Befragte; so zeigen sich bei den 18- bis 29-Jährigen 57 Prozent an smarten Versicherungen interessiert, bei den 30- bis 44-Jährigen 43 Prozent.



Ulrich Rieger, Chief Insurance Officer P&C der Generali Deutschland AG, kommentiert die Ergebnisse: "Die Untersuchung zeigt, dass die Mehrheit der Bundesbürger Smart Home bereits kennt und eine große Zahl von ihnen das smarte Zuhause bereits nutzt. Dies ist umso bemerkenswerter, als dass es sich hierbei um einen jungen Markt handelt und ein klares Zeichen dafür, dass der technische Fortschritt des eigenen Zuhauses sehr wichtig ist. Mit unserer Smart-Insurance-Offensive, mit der wir Versicherungen neu denken und aktiv zur Prävention vor Schäden beitragen, bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, moderne Technologie und Versicherungen miteinander zu kombinieren. Dadurch steigen zugleich Komfort und Sicherheit der eigenen vier Wände."



Insbesondere Assistance-Leistungen smarter Versicherungen stoßen auf großes Interesse. Fast ein Drittel der Befragten (32%) sähe es positiv, wenn die Versicherung persönliche Notfallkontakte im Schadenfall alarmieren würde. 30 Prozent interessiert sich an einer automatischen Abwicklung der Schadenregulierung und 25 Prozent an einer automatischen Verbindung zum Service-Center der Versicherung.



KOMFORT UND SICHERHEIT BESONDERS WICHTIG



Momentan sehen 63 Prozent der Befragten den größten Mehrwert von Smart-Home-Technologien darin, Geräte bequem steuern zu können. 46 Prozent halten Energiesparen für besonders interessant. Für 44 Prozent ist der wichtigste Pluspunkt, das Zuhause vor Einbrüchen zu schützen und für 29 Prozent, es vor Bränden zu bewahren. Wie eng Smart Home und Sicherheit in Verbindung gebracht werden, zeigt auch, dass es 57 Prozent für gut halten, wenn ihr smartes Zuhause bei einem Einbruchsversuch automatisch die Polizei verständigt. Für 54 Prozent wäre ein automatischer Notruf bei der Feuerwehr interessant, wenn es brennt oder eine Wasserleitung ausläuft.



DATENSICHERHEIT BEI SMART HOME



Beim Thema Datensicherheit ist die Bevölkerung gespalten: Rund die Hälfte der Befragung (56%) hat Bedenken, von außen manipuliert werden zu können. Die Partner devolo und Generali legen daher bei ihrer Zusammenarbeit auf Datenschutz besonders großen Wert. Sie tauschen keine Daten über die installierten Smart-Home-Komponenten oder deren Nutzung aus. Cloud-Server, auf denen Daten gespeichert werden, sind zudem in Deutschland ansässig und unterliegen damit den besonders hohen deutschen Datenschutz- und Sicherheitsvorgaben.



"Die Ergebnisse zeigen, dass Smart Home im Leben der Menschen ankommt. Je mehr die neuen Technologien für sich entdecken, desto größer das Interesse an zusätzlichen Services, die helfen, das ganze Potenzial zu nutzen", sagt Heiko Harbers, Vorstand der devolo AG. "Für weiteres Wachstum ist das Vertrauen der Verbraucher in die Sicherheit von Smart Home und smarten Versicherungen entscheidend."



STUDIE "SMART HOME ATLAS"



Zum Hintergrund: Die Studie "Smart Home Atlas" ist eine gemeinsame Untersuchung des Themas Smart Home durch die Generali und devolo. Basis ist eine repräsentative Bevölkerungsumfrage des Marktforschungsinstitutes forsa unter 1.011 Bundesbürgern. Mehr Informationen zur Untersuchung finden sich auch unter dem Hashtag YourSmartHomeRegister.



GENERALI IN DEUTSCHLAND



Die Generali in Deutschland ist mit 16 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie rund 13 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören die Generali Versicherungen, AachenMünchener, CosmosDirekt, Dialog, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung und Deutsche Bausparkasse Badenia.



DEVOLO AG



devolo macht das Zuhause intelligent und das Stromnetz smart. Privatkunden bringen mit Powerline-Adaptern von devolo Highspeed-Datenverbindungen in jeden Raum. International sind etwa 36 Millionen dLAN-Adapter im Einsatz. Darüber hinaus entdecken Kunden mit devolo Home Control die Möglichkeiten des Smart Home - schnell einzurichten, beliebig erweiterbar und bequem per Smartphone zu steuern. devolo passt seine Produkte und Lösungen als OEM-Partner individuell an die Bedürfnisse internationaler Telekommunikationsunternehmen an. Im professionellen Bereich bietet zudem der Umbau der Energieversorgungsinfrastruktur Chancen: Mit devolo-Lösungen lassen sich die neuen Smart Grids in Echtzeit überwachen und steuern sowie völlig neue Services realisieren. devolo wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 300 Mitarbeiter. Der Weltmarkführer im Bereich Powerline ist mit eigenen Niederlassungen sowie über Partner in 19 Ländern vertreten.



