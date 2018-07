Gütersloh / Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Management diskutiert mit internationalen Top-Studierenden bei elfter Ausgabe von "Talent Meets Bertelsmann" - Mehr als 1.000 Bewerber aus 110 Ländern für renommierte Karriere-Veranstaltung - Fokus auf Arbeit mit datenbasierten Geschäftsmodellen - Dreitägiges Event mit Fallstudien, Karriere-Coaching und exklusivem Konzert von Alice Merton in Berlin



Bertelsmann vernetzt sich mit Top-Studierenden aus der ganzen Welt: Für die elfte Ausgabe der Karriere-Veranstaltung "Talent Meets Bertelsmann" bewarben sich in diesem Jahr mehr als 1.000 Frauen und Männer aus 110 Ländern. Drei Tage lang tauschen sich nun 56 von ihnen mit Führungskräften des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens aus. In gemeinsamen Fallstudien erarbeiten sie praxisnahe Geschäftsmodelle, der Schwerpunkt liegt dabei in diesem Jahr speziell auf datenbasierten Unternehmungen. Erstmals waren deshalb nicht nur Wirtschafts- und IT-Studierende sowie kreative Geisteswissenschaftler, sondern auch Studierende der Physik, Ökonometrie, angewandten Mathematik sowie weiterer Studiengänge mit Daten-Bezug zur Bewerbung aufgerufen.



Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann: "So vielfältig wie diesmal war das Teilnehmerfeld von 'Talent Meets Bertelsmann' noch nie. Ich freue mich sehr, denn dies spiegelt die Internationalität unseres Konzerns wider. Die neuen Perspektiven und kreativen Ideen der jungen Leute sind für uns jedes Mal sehr beeindruckend und bereichernd. Alle Teilnehmer haben das Potenzial, eines Tages als Führungskraft Verantwortung in einem Unternehmen zu übernehmen - idealerweise auch bei Bertelsmann. Wer die Welt der Medien, Dienstleistungen oder Bildung unternehmerisch gestalten möchte, findet bei uns exzellente Karriereaussichten. In allen drei Bereichen spielt dabei die Analyse großer Datenmengen eine immer wichtigere Rolle, deshalb steht dieses Thema im Mittelpunkt unserer Veranstaltung in diesem Jahr."



Die Ergebnisse ihrer Überlegungen zu datenbasierten Geschäftsmodellen präsentieren die Studierenden auch in diesem Jahr vor einer Jury aus Top-Führungskräften des Konzerns. Zu dieser gehören neben Bertelsmann-CEO Thomas Rabe und Immanuel Hermreck in diesem Jahr Markus Dohle (CEO von Penguin Random House), Bernd Hirsch (CFO von Bertelsmann), Julia Jäkel (CEO von Gruner + Jahr), Hartwig Masuch (CEO von BMG), Frank Schirrmeister (CEO von Arvato SCM Solutions) und Gabriella Vidus (CEO RTL Ungarn).



Die Studierendengruppe mit der besten Präsentation gewinnt eine Reise in die USA, wo sie unter anderem die RTL-Group-Tochter Fremantle Media sowie BMG besichtigen werden.



Einer der Veranstaltungshöhepunkte ist ein exklusives Konzert der Sängerin Alice Merton ("No Roots"), deren Verlagsrechte von der Bertelsmann-Tochter BMG vertreten werden.



Bertelsmann lädt regelmäßig Top-Studierende in seine Berliner Hauptstadtrepräsentanz "Unter den Linden 1" ein. Die Veranstaltung ist regelmäßiger Höhepunkt der mehrfach ausgezeichneten Employer-Branding-Kampagne "Create Your Own Career".



Seit dem Start der Veranstaltungsreihe hat der Konzern rund 150 Teilnehmer fest oder für Praktika eingestellt sowie ein "Talent Meets Bertelsmann"-Alumni-Netzwerk aus über 600 Personen geschaffen. Über Treffen sogenannter Alumni-Hubs und Social Media hält Bertelsmann regelmäßigen Kontakt zu ihnen.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.talentmeetsbertelsmann.com sowie unter dem Hashtag TMB18 bei Twitter.



Über Bertelsmann



Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 119.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,2 Milliarden Euro. Bertelsmann steht für Unternehmergeist und Kreativität. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.



OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7842 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7842.rss2



Pressekontakt: Bertelsmann SE & Co. KGaA Andreas Grafemeyer Leiter Medien- und Wirtschaftsinformation Tel.: +49 5241 80-2466 andreas.grafemeyer@bertelsmann.de