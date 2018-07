Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www.info rtrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627001?re=/de/Home)® Technology, Inc. (TWSE: 2495) gab heute bekannt, dass die Speicherserien EonStor DS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/P R/Veeam/20180627003?re=/de/products/DS) und GS (https://www.infortren d.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627004?re=/de/products/GS) von Infortrend den Status "Veeam (https://www.infortrend.com/UrlCounter/D E/PR/Veeam/20180627002?re=/de/Event/2018/Veeam) Ready Repository" erreicht haben. Sie haben also die Veeam-Leistungsanforderungen mehr als erfüllt. Unternehmen bietet sich so eine leistungsstarke und flexible Option für das Speichern von Backups.



Getestet wurden die EonStor DS (https://www.infortrend.com/UrlCoun ter/DE/PR/Veeam/20180627003?re=/de/products/DS)- und GS (https://www. infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627004?re=/de/products/GS) -Speicher mit der neuesten Version der Veeam (https://www.infortrend. com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627002?re=/de/Event/2018/Veeam)-Softw are. Dabei zeigte sich, dass sie die hohen Anforderungen für Full Backup, Full VM Restore, Synthetic Full Backup und Instant VM Recovery spielend bewältigen. Jetzt können sich Unternehmen, die Veeam (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627002? re=/de/Event/2018/Veeam) für Backups über VMware oder Hyper-V VMs nutzen, für die zertifizierten Infortrend-Speicher entscheiden.



Die EonStor DS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/ 20180627003?re=/de/products/DS)-Familie ist eine Serie von skalierbaren SAN-Speichern mit einer hohen Durchsatzleistung, mit einer sequenziellen Leseleistung von 11.000 MB/s und einer sequenziellen Schreibleistung von 5.500 MB/s, wodurch die Zeit für lokale Backups extrem verkleinert werden kann. Die Serie ist zudem, dank der Unterstützung von bis zu 450 LFF-Laufwerken, in hohem Maße erweiterbar. Hierfür hat Infortrend ihre hoch verdichteten Erweiterungsgehäuse im Programm, , die in verschiedenen Größen erhältlich sind.



Die EonStor GS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/ 20180627004?re=/de/products/GS)-Familie auf der anderen Seite ist eine Serie von hoch verfügbaren, vereinheitlichten Speichersystemen (NAS + SAN) mit zusätzlichen Cloud-Gateway-Funktionen, die fernverwaltete Backups der großen Anbieter (Amazon S3, Microsoft Azure, Openstack Swift und Alibaba Cloud) bereitstellen.



"Wir sind sehr froh, dass beide Speicherfamilien, EonStor DS (http s://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627003?re=/de/prod ucts/DS) und GS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20 180627004?re=/de/products/GS), jetzt für Veeam geeignet sind und Veeam-Anwendern umfassende Speichermöglichkeiten bieten, aus denen sie sich das passende aussuchen können - nach Preis-/Leistungskriterien, Erweiterungskapazitäten, Formfaktor oder für jeweilige Anwendung, die sie nutzen", sagte Thomas Kao, Senior Director des Bereichs Produktplanung bei Infortrend.



Klicken Sie hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veea m/20180627002?re=/de/Event/2018/Veeam), um weitere Einzelheiten über die als "Veeam Ready" gekennzeichneten EonStor DS (https://www.infort rend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627003?re=/de/products/DS)- und GS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/20180627004?re= /de/products/GS)-Familien zu erhalten.



Über Infortrend



Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Veeam/2018 0627001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com



Infortrend® und EonStor® sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Infortrend Technology, Inc. Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



