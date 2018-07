Sangui BioTech International Inc.: Weltweitführendes Unternehmen im Bereich der Wundversorgung erwirbt SastoMed GmbH DGAP-News: Sangui BioTech International Inc. / Schlagwort(e): Firmenübernahme Sangui BioTech International Inc.: Weltweitführendes Unternehmen im Bereich der Wundversorgung erwirbt SastoMed GmbH 03.07.2018 / 12:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sangui BioTech: - Weltweitführendes Unternehmen im Bereich der Wundversorgung erwirbt SastoMed GmbH Witten, 03.07.2018: Wie die SastoMed GmbH und die Mölnlycke Heath Care in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen, hat Mölnlycke Health Care die SastoMed GmbH, an die die Sangui BioTech GmbH das Wundspray Granulox auslizensiert hat mit Wirkung zum 02.07.2018 vollständig übernommen. "Der Umstand, dass mit der Mölnlycke - Gruppe eines der weltweit größten und renommiertesten Unternehmen im Bereich der Wundversorgung in die weitere Vermarktung des von Sangui entwickelten Wundsprays investieren wird, macht uns stolz und bestätigt unser langjähriges Engagement. Wir verstehen den Verkauf als nächsten logischen Schritt, mit Hilfe der weltweiten Vertriebsorganisation von Mölnlycke, die Verfügbarkeit von Granulox weiter und schneller zu erhöhen. Unser Dank gilt in diesem Zusammenhang dem Team der SastoMed GmbH, deren Wirken Granulox seine Marktakezptanz verdankt. Im Zuge des Erwerbs der SastoMed GmbH durch Mölnlycke hat die Sangui Bio Tech GmbH die Gelegenheit genutzt, durch Gründung einer Know-how und Patentverwertungsgesellschaft und Einbringung des unverändert weiter bestehenden Lizenzvertrages mit der SastoMed GmbH in diese, das Wundspray-Geschäft - auch in Vorgriff auf zukünftige Aktivitäten - vom übrigen Geschäft der Sangui BioTech GmbH zu separieren. " kommentiert Hubertus Schmelz, Geschäftsführer der Sangui BioTech GmbH die Transaktion. Referenz: Pressemitteilung Sastomed https://sastomed.de/downloads/PM-Moelnlycke_DE.pdf Sangui BioTech International, Inc. ("SGBI") ist eine Holding-Gesellschaft, deren Aktien auf OTCQB (www.otcmarkets.com: SGBI) und im Freiverkehr der Börsen Berlin und Hamburg-Hannover (www.boersenag.de: SBH) gehandelt werden. Ihr Geschäftszweck ist die Mittelbeschaffung und die Sicherung des Zugangs zum Kapitalmarkt für die Unternehmen der Sangui-Gruppe. SanguiBioTech GmbH ist eine neunzigprozentige Tochtergesellschaft der Sangui Biotech International, Inc. Weitere Informationen: Sangui Biotech International, Inc. Thomas Striepe Fax: +49 (2302) 915 191 E-Mail: info@sangui.de Einige Aussagen in dieser Mitteilung betreffen Erwartungen für die Zukunft, enthalten Schätzungen künftiger Betriebsergebnisse oder finanzieller Umstände oder machen andere in die Zukunft gerichtete Feststellungen. Ob diese Aussagen sich bewahrheiten, hängt von vielen bekannten Risiken, unerwarteten Entwicklungen, Unsicherheiten oder anderen Faktoren ab, die dazu führen können, dass die künftig tatsächlich eintretende Entwicklung von diesen Zukunftserwartungen wesentlich abweicht. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf einer Vielzahl von Variablen und Annahmen. Zu der Vielzahl wichtiger Risiken, die zu Abweichungen von den hier getroffenen Aussagen führen können, gehört unter anderem, aber nicht ausschließlich, die Fähigkeit des Unternehmens, hinreichende Finanzmittel für die künftige Geschäftstätigkeit zu erlangen. Wörter wie "glauben", "schätzen", "planen", "erwarten", "beabsichtigen" oder "vorhersagen", andere Formen dieser Wörter oder vergleichbare Ausdrücke sollen erkennen lassen, dass es sich um in die Zukunft gerichtete Aussagen handelt. Das Unternehmen übernimmt keine über die gesetzlichen Bestimmungen inausgehende Verpflichtung, die hier getroffenen Aussagen zu korrigieren oder an veränderte Bedingungen und Entwicklungen anzupassen. 03.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 701123 03.07.2018

